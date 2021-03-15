Фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из проекта "Зважені та щасливі" похвасталась отменной физической формой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала атмосферное фото. 41-летняя Марина лежала на полу, закрыв глаза от удовольствия. Выглядела она счастливой и удовлетворенной. Ее лицо блестело. Вероятно, фотосессию Боржемская устроила после активной тренировки.
На женщине были лосины и короткий топ. Спортивный костюм обтянул идеальную фигуру тренера.
«Весна пришла! Погода становится теплее. И вещей на нас меньше. Всем нам хочется быть красотками под лучами солнца. И я вам в этом, конечно, помогу», - написала Марина Боржемская.
В комментариях эффектной красотке оставили массу комплиментов.
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«Нереальная красотка», «Ты просто богиня», «Тело мечты», «Как можно быть такой невероятной», «Смотреть – одно удовольствие», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Боржемская поделилась личными фотографиями с празднования своего дня рождения. На фото попали двое детей красотки. Также, по словам тренера, поздравить ее решили друзья и близкие, которые подготовили для нее сюрприз, приехав к ней в Винницу.
Напомним, что тренер "Зважені та щасливі" Боржемская в "невидимом" боди устроила сеанс соблазна: "Не отвести глаз".
Как сообщала Politeka, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская понежилась на полу, восхитив и декольте, и рецептами: "Женщина - мечта".
Также Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Боржемская в одном боди поразила эффектными формами: "Хороша во всем...".