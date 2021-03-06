Фітнес-тренер Марина Боржемська (у минулому Узелкова) з проекту "Зважені та щасливі" анонсувала старт свого марафону та порадувала шанувальників новим ефектним фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Боржемської у соцмережі.

Так, тренер анонсувала, що вже через день стартує новий набір на її марафон схуднення.



"Пора побороти лінь і зробити цей крок до змін!" - закликала вона.

Інформацію про свій новий марафон Боржемська доповнила ефектним фото, на якому вона позує в білому купальнику, демонструючи струнке і підтягнуте тіло.

В коментарях Боржемську засипали компіментами, особливо акцентуючи увагу на спортивній фігурі жінки. Також у коментарях не оминили і тему розлучення Боржемської.

"Яка гарна! Який же *ох чоловік, добре, що колишній", "А чому так? Хіба краса тільки в фігурі?", "Вона гарна у всьому. І як людина, морально високоосвічена", "Справа не тільки у фігурі, хоча і це клас", "Чудо! Мариночка! Дуже гарна і хороша", "Марночка, ніжна квітка, ви прекрасна", "Дуже красива", "Неймовірна жінка", "Як вам личить цей боді", "Дуже хочу на ваш марафон", "Неймовірне тіло, богиня", "Шикарна, немає слів", - пишуть у коментарях.

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