Фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из проекта "Зважені та щасливі" анонсировала старт своего марафона и порадовала поклонников новым эффектным фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Боржемской в соцсети.

Так, тренер анонсировала, что уже через день стартует новый набор на ее марафон похудения.



"Пора побороть лень и сделать этот шаг к переменам!" - призвала она.

Информацию о своем новом марафоне Боржемская дополнила эффектным фото, на котором она позирует в белом купальнике, демонстрируя стройное и подтянутое тело.

В комментариях Боржемскую засыпали компиментами, особенно акцентируя внимание на спортивной фигуре женщины. Также в комментариях не обошли и тему развода Боржемской.

"Какая красивая! Какой же *ох муж, хорошо, что бывший", "А почему так? Разве красота только в фигуре?", "Она хороша во всем. И как человек, морально высокообразованная", "Дело не только в фигуре, хотя и это класс", "Чудо! Мариночка! Очень красивая и хорошая", "Марночка, нежный цветок, вы прекрасная", "Очень красивая", "Невероятная женщина", "Как вам идет этот боди", "Очень хочу на ваш марафон", "Невероятное тело, богиня", "Шикарная, нет слов", - пишут в комментариях.

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