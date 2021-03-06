Фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из проекта "Зважені та щасливі" анонсировала старт своего марафона и порадовала поклонников новым эффектным фото
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Боржемской в соцсети.
Так, тренер анонсировала, что уже через день стартует новый набор на ее марафон похудения.
"Пора побороть лень и сделать этот шаг к переменам!" - призвала она.
Информацию о своем новом марафоне Боржемская дополнила эффектным фото, на котором она позирует в белом купальнике, демонстрируя стройное и подтянутое тело.
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В комментариях Боржемскую засыпали компиментами, особенно акцентируя внимание на спортивной фигуре женщины. Также в комментариях не обошли и тему развода Боржемской.
"Какая красивая! Какой же *ох муж, хорошо, что бывший", "А почему так? Разве красота только в фигуре?", "Она хороша во всем. И как человек, морально высокообразованная", "Дело не только в фигуре, хотя и это класс", "Чудо! Мариночка! Очень красивая и хорошая", "Марночка, нежный цветок, вы прекрасная", "Очень красивая", "Невероятная женщина", "Как вам идет этот боди", "Очень хочу на ваш марафон", "Невероятное тело, богиня", "Шикарная, нет слов", - пишут в комментариях.
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