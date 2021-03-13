Відомий фітнес-тренер Марина Боржемська, зірка "Зважені та щасливі", показала себе і розповіла про швидкі перекуси

На фото Марина здалася в білому вбранні на тонких бретельках і без білизни. Дівчина залишила волосся розпущеним, а в руках тримала дозрілі плоди авокадо. Боржемська лежала на підлозі, де можна побачити було цілий піднос з смаколиками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"8 швидких перекусів.

Ми завжди кудись поспішаємо. Постійна нестача часу і годин у добі. Ділюся з вами простими перекусами, які ви можете використовувати протягом дня. Зберігайте собі обов'язково!",- написала Марина під фото.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Всі рецепти дуже оригінальні і легкі в приготуванні", "дивовижна Марина", "Королева авокадо"," смакота, хочу спробувати з сьомгою і авокадо"," жінка - мрія", " Добрий день Марина! А де ви купуєте стевію щоб додавати замість цукру? Підкажіть будь ласка".

Повідомлялося, що фітнес-тренер Марина Боржемська (в минулому Узелкова) з проекту "Зважені та щасливі" анонсувала старт свого марафону і порадувала шанувальників новим ефектним фото.

Так, тренер анонсувала, що вже через день стартує новий набір на її марафон схуднення.

"Пора побороти лінь і зробити цей крок до змін!"- закликала вона.

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