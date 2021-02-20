Тренер и телеведущая Марина Боржемская удивила соблазнительным фото из ванной комнаты

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская порадовала поклонников пикантным фото, а в подписи к нему поделилась своими размышлениями о женской привлекательности.

На новом снимке Марина запечатлена в роскошной ванной комнате, она вальяжно прилегла в белоснежную ванну, в которой, правда, нет воды. Для фотосессии телезвезда нарядилась в белый шелковый наряд с кружевами – короткую ночную рубашку и халатик. Одеяние только подчеркнуло все достоинства фигуры и стройные ножки красотки. Волосы телеведущей распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий сдержанный макияж и очаровательная улыбка, она кокетливо смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Боржемская рассказала о женской привлекательности. По словам Марины, обаяние женщины не зависит от возраста, важно лишь любить себя, тогда и другие тебя полюбят. "Мне кажется, что многие не нравятся себе, когда их что-то не устраивает, поэтому если вы хотите похудеть или перекрасить волосы, чтобы стать более счастливой и уверенной, сделайте это!", - призывает телезвезда.

Поклонники в восторге от нового фото Боржемской, ее осыпают комплиментами в комментариях к публикации. "Чистая правда", "Марина, вы такая цветущая!", "Супер, вы наша красавица", "Согласна. Не будешь себе нравится, то никому тоже", "Супер, без сомнений", "Очень красивая", "Прекрасно выглядите, миленькая девушка", "Вы привлекаете все взгляды", - пишут пользователи под фото Марины.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская в "невидимом" боди устроила сеанс соблазна: "Не отвести глаз".

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