Известная фитнес-тренер Марина Боржемская из шоу "Зважені та щасливі" запустила марафон на начало весны

Звезда похвасталась внешностью, прогнувшись возле трюмо, засветила обворожительную внешность, идеальную фигуру в кружевном боди, пишет Politeka.net. Кроме этого, тренер предложила поклонникам присоединиться к марафону похудения.

В кадре Боржемская позировала в черном кружевном боди и бежевом шелковом пеньюаре, который она распахнула и спустила с плеч. Знаменитость облокотилась на полочку трюмо, прогнувшись и подняв ножку. Очаровательные изгибы тренера приковали взгляды фанатов, и подписчицы решили присоединиться к марафону.

Марина напомнила, что скоро весна, и это самое время, чтобы полюбить себя в зеркале.

В посте тренер рассказала, чтобы излучать уверенность, нужно любить себя. А чтобы полюбить, нужно верить в себя.

Поклонники не удержались, и написали множество позитивных комментариев, похвалив фигуру и красоту известного тренера:

"Ах, какая красоточка🔥❤️", "Ах какая красоточка🔥❤️", "Какая же Вы красивая!", "Разрыв мозга🙄🙄🙄🙄, красотка!!!!👌👌👌👌", "Как всегда совершенство! Прекрасная ♥️🔥", "Очень эстетично🦋", "Мариночка, какая же вы красивая.", "Какая вы....❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", - написали поклонники.

Напомним, что тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поразила деталями о лишней коже после похудения: "Важно делать...".

Как сообщала Politeka, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская показала, с кем отмечает день рождения после развода: "Дает крылья ".

Также Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Боржемская в "невидимом" боди устроила сеанс соблазна: "Не отвести глаз".