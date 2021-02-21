Фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из проекта "Зважені та щасливі" рассказала о сюрпризе

Как передает Politeka.net, 20 февраля телеведущая отметила свой день рождения, ей исполнился 41 год.

Поздравить Боржемскую решили друзья и близкие, которые подготовили дня нее сюрприз, приехав к ней в Винницу (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Благодарна моим боржемятам, что они приехали в Винницу и сделали мне такой невероятный сюрприз! И тем, кто не смог приехать спасибо - ваше присутствие чувствовалось через огромное количество видео-поздравлений из разных уголков мира🥰», - написала радостная Марина.

Она поблагодарила всех за поздравления, признавшись, что не ожидала получить столько теплых и приятных слов.

"Благодарна моим родным и близким, что в этот вечер они были рядом😘 Это все дает крылья двигаться дальше и никогда не останавливаться🥰", - написала знаменитость.

На кадрах фитнес-тренер показала огромное количество цветов, которые ей подарили, продемонстрировала вкусный и красивый тортик, а также засветила своих детей.

Фолловеры присоединились к поздравлениям.

"Фантастическая😍😍😍 с Вашим днем🎉", "Отличный сюрприз! на то он и сюрприз чтоб оставаться в секрете", "Такие красивые", - пишут в сети.

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