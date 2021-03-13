Известная фитнес-тренер Марина Боржемская, звезда "Зважені та щасливі", показала себя и рассказала о быстрых перекусах

На фото Марина показалась в белом наряде на тонких бретельках и без белья. Девушка оставила волосы распущенными, а в руках держала созревшие плоды авокадо. Боржемская лежала на полу, где можно увидеть было целый поднос с вкусностями. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"8 быстрых перекусов.

Мы всегда куда-то спешим. Постоянная нехватка времени и часов в сутках. Делюсь с вами простыми перекусами, которые вы можете использовать на протяжении дня. Сохраняйте себе обязательно!", - написала Марина под фото.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Все рецепты очень оригинальные и лёгкие в приготовлении", "Удивительная Марина", "Королева авокадо", "Вкуснятина, хочу попробовать с сёмгой и авокадо", "Женщина - мечта", "Добрый день Марина! А где вы покупаете стевию чтоб добавлять вместо сахара? Подскажите пожалуйста".

Сообщалось, что фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из проекта "Зважені та щасливі" анонсировала старт своего марафона и порадовала поклонников новым эффектным фото.

Так, тренер анонсировала, что уже через день стартует новый набор на ее марафон похудения.

"Пора побороть лень и сделать этот шаг к переменам!" - призвала она.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская эффектно прогнулась в ажурном соблазнительном белье

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