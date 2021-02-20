Известная фитнес-тренер Марина Боржемская, звезда "Зважені та щасливі", показала себя и рассказала о новых навыках

На кадрах Марина позировала в прозрачном наряде, а ножки остались совсем без одежды. Красотка лежала в подвесной качеле, где задрала ноги вверх, сверкая аппетитными бедрами. Марина закрыла глаза от удовольствия, а руками взялась за ягодицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочу с вами поделиться секретом. Для одного проекта пришлось научиться танцевать на пилоне.

Надеюсь, скоро покажу, что из этого получилось. Такими темпами и до "Танцев со звездами" недалеко. Скажите?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау. Супер. На пилоне танцевать совсем не просто. Поэтому за такую активность - уважаю", "С большим удовольствием болела бы за вас на танцах 1+1", "Полюбому. Любимая фея красоты и стиля", "Очень интересно увидеть. Вы прекрасны в любом образе. восхищаюсь Вами", "Шикарная прическа и ноги Марина", "Фея красоты", "С такими ногами и отбор проходить не нужно".

Мы писали, что тренер и телеведущая Марина Боржемская удивила соблазнительным фото из ванной комнаты.

На новом снимке Марина запечатлена в роскошной ванной комнате, она вальяжно прилегла в белоснежную ванну, в которой, правда, нет воды.

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