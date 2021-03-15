Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму гарячими кадрами в нижній білизні

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явився архівний кадр, на якому ще зовсім молода Беллуччі показує своє багатство.

Моніка позувала перед камерою в чорній спідниці і білій сорочці. Сорочку вона розстебнула і практично повністю скинула з себе, залишившись в чорному мереживному ліфчику. Мереживо ефектно підкреслювало пишні груди зірки. Волосся артистки було зібране, щоб не відволікати увагу від ідеального тіла красуні. Образ ніжної красуні доповнив макіяж. Пухкі губи Беллуччі вабили, від них неможливо було відірвати погляд.

Судячи з усього, фото було зроблено в ті часи, коли Моніка працювала моделлю. Саме з модельної кар'єри почалося її сходження на зоряний Олімп. Вже пізніше красуня стала зніматися в кіно.

Сьогодні Моніці Беллуччі 56 років, але вона досі вважається однією з найкрасивіших жінок сучасності. Її образ, стиль і принадна фатальна краса зводить з розуму мільйони. До речі, дочка Беллуччі Діва Кассель вирішила піти по стопах матері і теж стати моделлю.

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