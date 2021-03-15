Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума горячими кадрами в нижнем белье

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появился архивный кадр, на котором еще совсем молодая Беллуччи показывает свое богатство.

Моника позировала перед камерой в черной юбке и белой рубашке. Рубашку она расстегнула и практически полностью скинула с себя, оставшись в черном кружевном лифчике. Кружево эффектно подчеркивало пышную грудь звезды. Волосы артистки были собраны, чтобы не отвлекать внимание от идеального тела красотки. Образ нежной красотки дополнил макияж. Пухлые губы Беллуччи манили, от них невозможно было оторвать взгляд.

Судя по всему, фото было сделано в те времена, когда Моника работала моделью. Именно с модельной карьеры началось ее восхождение на звездный Олимп. Уже позже красотка стала сниматься в кино.

Сегодня Монике Беллуччи 56 лет, но она до сих пор считается одной из самых красивых женщин современности. Ее образ, стиль и манящая роковая красота сводит с ума миллионы. Кстати, дочка Беллуччи Дева Кассель решила пойти по стопам матери и тоже стать моделью.

Напомним, что неукротимая Моника Беллуччи уронила бретельку платья, засветив аппетитных «малышек»: «Дух захватывает».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи поиграла с фантазиями мужчин, распахнув пиджак, под которым не было белья: горячие кадры.

Также Politeka писала, что неукротимая Моника Беллуччи в одном белье показала, чем покорила Касселя: «Дай подержаться…».