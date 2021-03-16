Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару показала свій ідеальний весняний ранок

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, якими порадувала шанувальників.

Так, спочатку Соня позувала в спортзалі в еластичному топі й лосинах. Дівчина блиснула стрункою фігуркою, розбурхавши фантазії своїм плоским животиком.

"Розум і тіло", - підписала кадр зірка.

Далі внучка Ротару вирішила продемонструвати свій ідеальний ранок, перерахувавши по пунктах, з чого він складається.

Спочатку красуня зробила зарядку (перший пункт в її списку) в коротенькій футболці та шортиках. Соня стояла на четвереньках, згинаючись, як кішечка, і по черзі витягаючи ноги назад.

Потім був чай з куркумою, а далі дівчина примірила відразу кілька нарядів. Один з них, чорне плаття екстремальної довжини, швидше за все, особливо сподобався їй. Модель позбулася ліфчика, покрутившись в цьому міні перед камерою. У якийсь момент Соня небезпечно нахилилася, засвітивши пружний, нічим не прикритий, бюст.

"Весна 2021 примірка нарядів", - свідчить третій пункт.

Сніданок став четвертим у списку: омлет з авокадо та червоною рибою і салат. Соня показала, як готує.

Раніше ми розповідали, внучка Ротару здивувала юною красою, недбало прикриваючись білим рушником після масажу. Дівчина посміхалася, закривши очі від задоволення, зазначивши в підписі про приємні відчуття у всьому тілі після процедури.

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