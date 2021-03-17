Актриса та співачка Дженніфер Лопес у спокусливому образі нагадала публіці, чому її так люблять

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної зірки в Instagram поділилися архівними кадрами з Джей Ло.

Красуню показали на церемонії вручення Греммі в 2011 році. Тоді Дженніфер вибрала розкішну міні-сукню, що відливає сріблом, для виходу в світ. Лопес буквально засліпила своєю красою. Наряд дозволив публіці насолодитися її пружними ніжками й не менш пружним бюстом, що виринув з декольте. "Смачний" лук співачки доповнили смокі-макіяж і шикарне волосся, яке та розпустила й поклала на плечі.

"Один з моїх улюблених образів на Греммі! @jlo в 2011 році!", - підписав фото автор поста.

Користувачі з ним погодилися, засипавши Джей Ло компліментами в коментарях:

"👏 Краща... Найбільше переглядів 🍷 🍾 🥂"

"Ви змусили мене полюбити ці фото... 😍"

"Один з її кращих образів"

"Красиве витончене тіло, у тебе красиві-красиві ніжки"

"Вау, може ти і виглядаєш чудово, але я хотів би обійняти тебе і поцілувати, дуже мило, я люблю тебе👩❤️ 💋 👨"

Раніше ми розповідали, Лопес ефектно роз'ятрила фантазії, блиснувши апетитною фігуркою в нарядах-сіточці.

"Підніміть собі адреналін 🔥 @jlo", - йдеться в підписі.

"jlo як і раніше дуже хороша"; "яка красива талія ❤️ але вона заміжня"; "які розкішні сідниці", - прокоментували шанувальники. Правда, щодо того, що вона заміжня погарячкували, так як днями стало відомо, що Лопес розлучилася зі своїм коханим Алексом Родрігесом після 4 років відносин.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

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