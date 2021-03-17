Актриса и певица Дженнифер Лопес в соблазнительном образе напомнила публике, почему ее так любят

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 51-летней звезды в Инстаграм поделились архивными кадрами с Джей Ло.

Красотку показали на церемонии вручения Грэмми в 2011 году. Тогда Дженнифер выбрала роскошное мини-платье, отливающее серебром, для выхода в свет. Лопес буквально ослепила своей красотой. Наряд позволил публике насладиться ее упругими ножками и не менее упругим бюстом, вынырнувшим из декольте. "Вкусный" лук певицы дополнили смоки-макияж и шикарные волосы, которые та распустила и уложила на плечи.

"Один из моих любимых образов на Грэмми! @jlo в 2011 году!", - подписал фото автор поста.

Пользователи с ним согласились, засыпав Джей Ло комплиментами в комментариях:

"👏 Лучшая ... Больше всего просмотров🍷🍾🥂"

"Вы заставили меня полюбить эти фото... 😍"

"Один из ее лучших образов"

"Красивое изящное тело, у тебя красивые-красивые ножки"

"Вау, может ты и выглядишь великолепно, но я хотел бы обнять тебя и поцеловать, очень мило, я люблю тебя👩‍❤️‍💋‍👨"

Ранее мы рассказывали, Лопес эффектно разбередила фантазии, сверкнув аппетитной фигуркой в нарядах-сеточке.

"Поднимите себе адреналин 🔥 @jlo", - говорится в подписи.

"jlo по-прежнему очень хороша"; "Какая красивая талия ❤️ но она замужем"; "Какие роскошные ягодицы", - прокомментировали поклонники. Правда, насчет того, что она замужем погарячились, так как на днях стало известно, что Лопес рассталась со своим возлюбленным Алексом Родригесом после 4 лет отношений.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес тряхнула "стариной" в платье с непристойными разрезами до самой талии: "Огненная дива".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в цветном боди устроила запретные игры на сцене, расставив ноги: "Это же не пляж!"