Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, вразила "пишністю" в декольте

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в шовковому халатику кремового відтінку.

Анна, з ідеальною укладкою та бронзовим макіяжем, кокетливо сперлася руками об стіл, ненавмисно стиснувши апетитні "півкулі", що визирали з "підгулявшого" декольте. Золота прикраса й тоненькі лямочки надали картинці особливої пікантності.

У підписі дівчина заговорила про найцінніше в житті.

"Цінувати час - головний скілл сучасного світу. Хіба не це найважливіше? ⠀

Є ще один вислів: бідний цінує гроші, багатий - час. Згодні зі мною?", - запитала в публіки спокуслива Саліванчук.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Богиняя❤️🔥"

"А ви багата, або ... ! Хотілося б дізнатися - що цінуєте ви?"

"Красуня 😍❤️"

"Неймовірна❤️"

Раніше ми розповідали, як Анна полоскотала нерви "небезпечним" кадром з ножем в руці. Актриса приготувалася різати пиріг, при цьому кинула в камеру "хижий" погляд. Дівчина розкрила секрет, як зробити, так, щоб всі мрії збувалися. За її словами, головне вірити в їх виконання.

"Так от, потрібно не тільки загадувати бажання, але й вірити в те, що вони обов'язково збудуться!", - повідомила актриса.

"Згодна з цим! Добре сказано❤️"; "Крутоо🔥❤️"; "Точно точно❤️"; "вам йде ніж"; "ти крута ти бомба я тебе люблю ❤️", - відреагувала публіка.

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