Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, заворожила нежным образом в шубке
Красотка демонстрирует себя во всей красе, передает Politeka.net. Звезда позировала в белоснежной шубке, под которой, вероятно, не было ничего.
Актриса сжала шубу в руках, блеснув бюстом и нежными плечами. Аккуратная прическа, красивый макияж с акцентом на губы - идеально подошли к столь смелому образу.
На других кадрах звезда показала своего отца, и поздравила его с днем рождения. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
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В посте артистка поздравила женщин с 8 Марта, а также рассказала, что этот день в их семье всегда был большим праздником, ведь ее отец отмечает день рождения.
"И именно сегодня ему исполнилось 66 лет!
Такая красивая дата!
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Всегда в этот день все друзья и коллеги поздравляли не меня и маму, а нашего папу!", - рассказала звезда.
Саливанчук рассказала, что отец никогда не забывал поздравить ее и маму.
"С днем рождения, любимый и единственный папуля", - написала артистка.
"А для всех женщин, хочу сказать.
8 Марта - это не женский праздник.
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Женский праздник - КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Запомните, Вы никому ничего не должны в этой жизни. Вы должны только быть счастливыми. И все!", - написала Анна.
За два часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.
"С удовольствием вспоминаю фильм "Пока станица спит". Ах Анфиса... Какая же вы там проказница.... Люблю....", "Вай какая краля", "Поздравляю!!😍 здоровья!! Здоровья!! Здоровья!!🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
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