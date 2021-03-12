Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, соблазнила пышной красотой
Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в вызывающем наряде.
Так, горячая красотка продемонстрировала аппетитное декольте в черном платье с квадратным вырезом и рюшами. А чтобы произвести еще больший эффект, девушка изящно наклонилась, кокетливо придерживая рукой стильную шляпку. Мечтательная Анна опустила взгляд, уложив закрученные локоны на плечо.
"Талант — это 5% вдохновения и 95% упорства. Если вы найдёте свое дело,
то от вас требуется только упорство, чтобы люди поверили в твой дар. Просто не разрешайте себе отказаться от мечты. Даже когда никто не верит. Только упорство. Вам больше не нужно ничего🙌🏻", - подписала фото жена продюсера.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Мужчины засыпали красотку комплиментами:
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"Моя девочка😍"
"С любого ракурса😮 - Супер-фотогенична!😍"
"Анна привет👏"
Ранее мы рассказывали, что Саливанчук в черном боди и надетом сверху серебристом прозрачном платье довела до мурашек стихами о любви. Анна ничего не утаила от глаз любопытных зрителей, продемонстрировав аппетитную фигурку во всей красе. Звезда сидела на быльце кресла, сомкнув ножки и испепелив страстным взглядом.
"Красоточка🔥🔥🔥Анна вы прекрасны😍"; "😍 очень красиво 😍🔥"; "❤️Мадам вы прекрасны😍", - отреагировали пользователи.
Напомним, горячая брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал роковым образом в узком платье
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