Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, соблазнила пышной красотой

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в вызывающем наряде.

Так, горячая красотка продемонстрировала аппетитное декольте в черном платье с квадратным вырезом и рюшами. А чтобы произвести еще больший эффект, девушка изящно наклонилась, кокетливо придерживая рукой стильную шляпку. Мечтательная Анна опустила взгляд, уложив закрученные локоны на плечо.

"Талант — это 5% вдохновения и 95% упорства. Если вы найдёте свое дело,

то от вас требуется только упорство, чтобы люди поверили в твой дар. Просто не разрешайте себе отказаться от мечты. Даже когда никто не верит. Только упорство. Вам больше не нужно ничего🙌🏻", - подписала фото жена продюсера.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Мужчины засыпали красотку комплиментами:

"Моя девочка😍"

"С любого ракурса😮 - Супер-фотогенична!😍"

"Анна привет👏"

Ранее мы рассказывали, что Саливанчук в черном боди и надетом сверху серебристом прозрачном платье довела до мурашек стихами о любви. Анна ничего не утаила от глаз любопытных зрителей, продемонстрировав аппетитную фигурку во всей красе. Звезда сидела на быльце кресла, сомкнув ножки и испепелив страстным взглядом.

"Красоточка🔥🔥🔥Анна вы прекрасны😍"; "😍 очень красиво 😍🔥"; "❤️Мадам вы прекрасны😍", - отреагировали пользователи.

Напомним, горячая брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал роковым образом в узком платье

Также Politeka писала, что знойная брюнетка из "Квартал 95" устроила переполох в сети, засветив свой пикантный наряд