Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поразила пышным "великолепием" в декольте
Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в шелковом халатике кремового оттенка.
Анна, с идеальной укладкой и бронзовым макияжем, кокетливо оперлась руками об стол, нечаянно сжав аппетитные "полушария", выглядывавшие из "подгулявшего" декольте. Золотое украшение и тоненькие лямочки придали картинке особой пикантности.
В подписи девушка заговорила о самом ценном в жизни.
"Ценить время - главный скилл современного мира. Разве не это важнее всего? ⠀
Есть ещё одно выражение: бедный ценит деньги, богатый - время. Согласны со мной?", - спросила у публики соблазнительная Саливанчук.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Богиняя❤️🔥"
"А вы богатая, или ... ! Хотелось бы узнать - что цените ВЫ?"
"Красуня 😍❤️"
"Невероятная❤️"
Ранее мы рассказывали, как Анна пощекотала нервишки "опасным" кадром с ножом в руке. Актриса приготовилась резать пирог, при этом кинула в камеру "хищный" взгляд. Девушка раскрыла секрет, как сделать, так, чтобы все мечты сбывались. По ее словам, главное верить в их исполнение.
"Так вот, нужно не только загадывать желания, но и верить в то, что они обязательно сбудутся!", - соощила актриса.
"Согласна с этим! Хорошо сказано❤️"; "Крутоо🔥❤️"; "Точно точно ❤️"; "Вам идет нож"; "Ты крутая ты бомба я тебя люблю ❤️", - отреагировала публика.
Напомним, горячая брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал роковым образом в узком платье