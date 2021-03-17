Відома модель Белла Хадід показала закулісся фотосесії в міні
На фото Белла здалася в чоботях, чорній міні-сукні і з жовтою сумочкою. Зірка присіла, хвалячись розкішними ніжками, поки працювали фотографи. На інших фото Хадід вже здалася стоячи і в інших позах на тлі білого полотна. Як можна зрозуміти, красуня вирішила показати закулісся фотосесії, в якій взяла участь. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:
"Велике спасибі, Белла", "чудова", "дружина" ," я люблю тебе так сильно", "дитинко, сумую за тобою, дорога"," чому ти так красива"," о, боже мій"," ти така красива, будь ласка", " я люблю це! : D Мені просто цікаво, а ви дивилися Греммі ??", "Ти не можеш бути справжньою", "я не можу більше любити тебе", "Привіт чудовий ангел, я люблю тебе, сподіваюся у тебе відмінний день".
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Ми писали, що відома модель Белла Хадід блиснула найпотаємнішим в Білій маєчці.
Цього разу на одних з останніх фото у фан-акаунті зірка постала в маєчці на оголене тіло.
Біла тканина обтягнула найпотаємніші частини тіла. Зверху модель одягла піджак, який відчинила.
Також Хадід була в сірих брюках, які сиділи трохи вище стегон, підкресливши їх красиву форму.
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