Известная модель Белла Хадид покорила своей эффектностью, задрав кофточку

Знаменитость побаловала откровенной выходкой на улице, пишет Politeka.net. Красотка любит эпатировать публику, не стесняясь своих самых интимных мест.

В этот раз Белла в белой кофте и куртке, а также в светлых джинсах вышла на улицу.

Красотка решила добавить кадру пикантности. Хадид встала на забор и задрала кофту, под которой ничего не было.

Модель сверкнула стройным телом, а особое внимание привлекли торчащие ребра.

Звезда так заигралась, что едва ли не показала в камеру свою маленькую грудь.

К слову, завершили образ знаменитости различные аксессуары и аккуратная косичка.

За 13 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

"Мой ангел", "милашка", "ты шутишь, я бы хотел так получить этот витамин D", "потрясающая, как всегда", "Трэвис Скотт", "Вау", "Девушка, в которую я влюблен", "Я люблю тебя", "Ты собираешься в осень ","Это я после того, как немного потеплело, и моя сезонная депрессия начала уходить ","буквально моя икона моды ","Королева, вау! Люблю тебя", - написали пользователи сети.

Отметим, Беллу Хадид назвал самой красивой женщиной планеты один из пластических хирургов, руководствуясь принципом "золотого" сечения лица.

Напомним, Белла Хадид родилась в октябре 1996 года.

Отец звезды - архитектор Мохаммед Хадид. Он владеет компанией, которая строит отели Ritz и другие здания по всему миру, а мать - Иоланда Фостер, голландская фотомодель.

У Беллы есть старшая сестра, модель Джиджи, которая не так давно стала мамой.

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