Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret распахнула халатик ради жаркого фото

Знаменитость просто обожают поклонники, поэтому в сети каждый раз с восхищением вспоминают любой ее образ, пишет Politeka.net. В этот раз в одной из фан-групп появились снимками, на которых Белла позирует в соблазнительном наряде.

Модель надела черный легкий халатик со звездочками, которые сияли на плечах. В таком виде Белла позировала во время приготовления к выходу на подиум в качестве ангела Victoria's Secret.

Звезда сидела на стуле, распахнув халатик. В результате показалась грудь в лифчике с пуш-апом.

Бюст отлично смотрелся в столь красивом белье и притягивал взгляд.

На одном из фото Белла позировала с бокалом в руках в полный рост. Красотка сверкнула стройными ножками, кожа которых была гладкой и сияла от света.

Красивая прическа с крупными волнами добавила образу нежности.

"Ее улыбка такая воодушевляющая, такая радостная и чистая 💞 Гламур, излучаемый Беллой на последней фотографии, не из этого мира! ✨💗", - написали авторы поста.

За 14 часов пост собрал всего несколько сотен лайков, ведь группа только набирает популярность.

Ранее мы писали - Белла Хадид рассказала, что в повседневной жизни почти не красится. Звезда использует лишь консилер, бронзер, золотистую подводку для глаз и хайлайтер, а также завивает ресницы щипцами.

Модель рассказала, что любит маски для лица, в частности, перед важным мероприятием она обычно накладывает тканевую маску, которая хорошо освежает кожу.

Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"

А еще Politeka писала, что раскованная Белла Хадид из Victoria’s Secret обескуражила позами в одном белье: «Настолько идеальна, что...»

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