Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret распахнула халатик ради жаркого фото
Знаменитость просто обожают поклонники, поэтому в сети каждый раз с восхищением вспоминают любой ее образ, пишет Politeka.net. В этот раз в одной из фан-групп появились снимками, на которых Белла позирует в соблазнительном наряде.
Модель надела черный легкий халатик со звездочками, которые сияли на плечах. В таком виде Белла позировала во время приготовления к выходу на подиум в качестве ангела Victoria's Secret.
Звезда сидела на стуле, распахнув халатик. В результате показалась грудь в лифчике с пуш-апом.
Бюст отлично смотрелся в столь красивом белье и притягивал взгляд.
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На одном из фото Белла позировала с бокалом в руках в полный рост. Красотка сверкнула стройными ножками, кожа которых была гладкой и сияла от света.
Красивая прическа с крупными волнами добавила образу нежности.
"Ее улыбка такая воодушевляющая, такая радостная и чистая 💞 Гламур, излучаемый Беллой на последней фотографии, не из этого мира! ✨💗", - написали авторы поста.
За 14 часов пост собрал всего несколько сотен лайков, ведь группа только набирает популярность.
Ранее мы писали - Белла Хадид рассказала, что в повседневной жизни почти не красится. Звезда использует лишь консилер, бронзер, золотистую подводку для глаз и хайлайтер, а также завивает ресницы щипцами.
Модель рассказала, что любит маски для лица, в частности, перед важным мероприятием она обычно накладывает тканевую маску, которая хорошо освежает кожу.
Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"
А еще Politeka писала, что раскованная Белла Хадид из Victoria’s Secret обескуражила позами в одном белье: «Настолько идеальна, что...»
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