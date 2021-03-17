Известная модель Белла Хадид показала закулисья фотосессии в мини
На фото Белла показалась в сапогах, черном мини-платье и с желтой сумочкой. Звезда присела, хвастаясь роскошными ножками, пока работали фотографы. На других фото Хадид уже показалась стоя и в других позах на фоне белого полотна. Как можно понять, красотка решила показать закулисья фотосессии, в которой приняла учавствие. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:
"Большое спасибо, Белла", "Великолепная", "Жена", "я люблю тебя так сильно", "Детка, скучаю по тебе, дорогая", "Почему ты так красива", "О, боже мой", "ты такая красивая, пожалуйста", "Я люблю это! : D Мне просто интересно, а вы смотрели Грэмми ??", "Ты не можешь быть настоящей", "Я не могу больше любить тебя", "Привет великолепный ангел, я люблю тебя, надеюсь у тебя отличный день".
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Мы писали, что известная модель Белла Хадид сверкнула самым сокровенным в белой маечке.
В этот раз на одних из последних фото в фан-аккаунте звезда предстала в маечке на обнаженное тело.
Белая ткань обтянула самые сокровенные части тела. Сверху модель надела пиджак, который распахнула.
Также Хадид была в серых брюках, которые сидели чуть выше бедер, подчеркнув их красивую форму.
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