Известная модель Белла Хадид покорила совершенным образом на фоне Эйфелевой башни

Красотка демонстрирует шикарную стройную фигуру, которой могут позавидовать многие, пишет Politeka.net. В этот раз Белла опубликовала фото, от которых тоже невозможно оторваться.

Модель позировала в тесном коротком топике, который обтянул обнаженную грудь, что было видно по самым сокровенным деталям.

Сверху модель накинула рубашку, которую спустила с плеч ради придачи кадру особой эффектности.

Казалось, кокетка пытается снять с себя топик, ведь она потянула за него, будто пытаясь освободиться из тесной ткани.

Кроме этого, нельзя оторваться от плоского животика звезды. Красотка натянула черные штаны, которые подчеркнули стройность ножек. Сапожки на каблуке прибавили Белле несколько сантиметров в росте.

Красивые кольца в ушах стали дополнительным акцентом к образу.

"Год назад. Мне повезло вернуться на работу. Она всегда светит мне", - написала модель.

Всего за 40 минут пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону красотки много приятных слов.

«Как я тебя люблю, ты сияешь больше, чем солнце. ❤️», «Ты такая милая, пока», «Почему мы увидели эти фото только сейчас ??», «ПОТРЯСАЮЩАЯ», «Великолепно 🔥❤️» "," Королева "," Потому что я люблю тебя "," Мое вдохновение 😍😍❤️ "," Мне повезло узнать, что ты существуешь ", - написали пользователи сети.

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