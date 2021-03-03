Известная модель Белла Хадид покорила совершенным образом на фоне Эйфелевой башни

Красотка демонстрирует шикарную стройную фигуру, которой могут позавидовать многие, пишет Politeka.net. В этот раз Белла опубликовала фото, от которых тоже невозможно оторваться.

Модель позировала в тесном коротком топике, который обтянул обнаженную грудь, что было видно по самым сокровенным деталям.

Сверху модель накинула рубашку, которую спустила с плеч ради придачи кадру особой эффектности.

Казалось, кокетка пытается снять с себя топик, ведь она потянула за него, будто пытаясь освободиться из тесной ткани.

Популярные статьи сейчас

Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"

Олега Винника застала врасплох "внебрачная" дочь, неожиданные кадры: "Это кто?"

"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней

Олег Винник чувственно приласкал тайную жену у всех на виду, любовь до гроба: "Какие они милые!"

Выяснилось, что связывает Олега Винника с девушкой, родившей Сенцову дочь: "Вот это поворот!"
Показать еще

Кроме этого, нельзя оторваться от плоского животика звезды. Красотка натянула черные штаны, которые подчеркнули стройность ножек. Сапожки на каблуке прибавили Белле несколько сантиметров в росте.

Красивые кольца в ушах стали дополнительным акцентом к образу.

"Год назад. Мне повезло вернуться на работу. Она всегда светит мне", - написала модель.

Всего за 40 минут пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону красотки много приятных слов.

«Как я тебя люблю, ты сияешь больше, чем солнце. ❤️», «Ты такая милая, пока», «Почему мы увидели эти фото только сейчас ??», «ПОТРЯСАЮЩАЯ», «Великолепно 🔥❤️» "," Королева "," Потому что я люблю тебя "," Мое вдохновение 😍😍❤️ "," Мне повезло узнать, что ты существуешь ", - написали пользователи сети.

Напомним, Белла Хадид из Victoria's Secret в крошечном бикини взволновала фигурой на пляже

А еще Politeka писала, что Белла Хадид едва не выронила свои "шарики", игриво попрыгав в мини-бикини

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид из Victoria's Secret вывалила прелести из неприличного топика