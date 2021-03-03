Известная модель Белла Хадид покорила совершенным образом на фоне Эйфелевой башни
Красотка демонстрирует шикарную стройную фигуру, которой могут позавидовать многие, пишет Politeka.net. В этот раз Белла опубликовала фото, от которых тоже невозможно оторваться.
Модель позировала в тесном коротком топике, который обтянул обнаженную грудь, что было видно по самым сокровенным деталям.
Сверху модель накинула рубашку, которую спустила с плеч ради придачи кадру особой эффектности.
Казалось, кокетка пытается снять с себя топик, ведь она потянула за него, будто пытаясь освободиться из тесной ткани.
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Кроме этого, нельзя оторваться от плоского животика звезды. Красотка натянула черные штаны, которые подчеркнули стройность ножек. Сапожки на каблуке прибавили Белле несколько сантиметров в росте.
Красивые кольца в ушах стали дополнительным акцентом к образу.
"Год назад. Мне повезло вернуться на работу. Она всегда светит мне", - написала модель.
Всего за 40 минут пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону красотки много приятных слов.
«Как я тебя люблю, ты сияешь больше, чем солнце. ❤️», «Ты такая милая, пока», «Почему мы увидели эти фото только сейчас ??», «ПОТРЯСАЮЩАЯ», «Великолепно 🔥❤️» "," Королева "," Потому что я люблю тебя "," Мое вдохновение 😍😍❤️ "," Мне повезло узнать, что ты существуешь ", - написали пользователи сети.
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