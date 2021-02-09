Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret устроила пикантную фотосессию в цветном бикини на отдыхе

Американская супермодель палестинского происхождения умеет привлекать внимание к себе благодаря идеальным формам и стройной фигуре, которой завидуют миллионы женщин. Именно выразительная внешность Беллы сделала ее такой популярной – девушка ранее даже получила звание самой красивой женщины в мире.

В этот же раз красотка снялась в купальнике и обескуражила естественной красотой. Сначала Белла показала лицо без макияжа и фотошопа. А затем поделилась снимками фигуры в цветном маленьком бикини яркого цвета. На фото Белла отдохнула у бассейна, показала, как плавает и даже ныряет. А затем сделала милое селфи без украшений.

«Иногда мне интересно, грустят ли деревья, когда видят опавшие листья?», - написала Белла Хадид.

Фанаты тут же ответили:

«Мы с Коко хотим быть там, где ты. 🌴; То, как вы нас кормите в эти дни, мы не можем выдержать столько королевы; когда опадают листья * детка; покормите птичку; Ты потрясающий человек 😍; ты действительно красотка, черт возьми; Пришлось сделать двойной дубль, потому что она похожа на тебя @ viktoriasecret05; я даже не могу справиться с твоей красотой».

Также в одной из фан-групп появились снимками, на которых Белла позирует в соблазнительном наряде.

Модель надела черный легкий халатик со звездочками, которые сияли на плечах. В таком виде Белла позировала во время приготовления к выходу на подиум в качестве ангела Victoria's Secret.

Звезда сидела на стуле, распахнув халатик. В результате показалась грудь в лифчике с пуш-апом. Бюст отлично смотрелся в столь красивом белье и притягивал взгляд.

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