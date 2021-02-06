Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret предстала в жарком образе
Звезда показывает свои шикарные изгибы в горячих нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз модель сверкнула идеальными формами в соблазнительном топе.
Белла позировала в коротком топике на крупных пуговицах. Она расстегнула топ, выставив бюст без белья.
Из-под ткани показалась грудь, что придавало образу особой пикантности.
Также на звезде были трусики на высокой посадке, которые обтянули ее тонкую талию.
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Белла сжала вместе ножки, и опираясь о камень рукой, стала пить из бутылочки.
Знаменитость смотрела в камеру, ее волосы развеивал ветер. Она улыбалась и прищурилась.
Кадр получился нежным и очень горячим.
За девять часов фото, обнародованное в фан-страничке, собрало более 100 лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали о том, как восторгаются фигурой Беллы.
"Такая красотка", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Белла Хадид занимается боксом. Это отличный вид спорта, который включает в себя кардио, упражнения на выносливость и сообразительность.
Вначале Белла бегает 20 минут, а затем приступает к основным упражнениям с тренером.
Занятия звезды разнообразны, поэтому она никогда не скучает.
Также у звезды сбалансированное питание. Белла делает перекусы до и после спортивных нагрузок. Звезда выпивает смузи или протеиновый коктейль за полчаса до начала занятий и в обязательном порядке употребляет белок после, но уже в виде курицы, например.
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А еще Politeka писала, что раскованная Белла Хадид из Victoria’s Secret обескуражила позами в одном белье: «Настолько идеальна, что...»
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