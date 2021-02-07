Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret соблазнила изгибами в бикини

Звезда записала кадры, на которых демонстрирует шикарную фигуру, пишет Politeka.net. Белла Была в купальнике, которые едва ли что-то прикрывал. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка надела крохотное бикини. Небольшие треугольники ткани натянулись на груди, которые едва ли прикрывали самое интимное.

Для придачи образу больше пикантности, звезда подпрыгнула так, что ее формы, едва не выскочили из лифчика.

Модель также надела крохотные плавочки, которые натянулись выше бедер на тонких лямках.

Тонкая талия, плоский живот, красивые бедра и стройные ножки - эта фигура просто восхищает.

Сверху на плечи Хадид надела легкую рубашку, которую развеивал ветер. Красивое украшение на шее завершило образ.

"Я только что проснулась. Опасность! Не оставляй Сонную девушку На солнышке...", - подписала кадры звезда.

За шесть часов пост собрал более одного миллиона просмотров и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятных сообщений, посвященных фигуре знаменитости.

Отметим, Белла Хадид придерживается правильного питания, чтобы поддерживать фигуру в идеальном состоянии. Диетолог Чарльз Пасслер рассказала, что, вероятно, модель употребляет полезный протеин, жиры и много овощей с низким содержанием крахмала.

Содержание белка и углеводов в рационе должно быть сбалансированным.

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