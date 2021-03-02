Известная модель Белла Хадид сверкнула идеальным прессом
Стройная красотка впечатляет фигурой практически в любой одежде, пишет Politeka.net. Модель любит откровенные наряды, которые надевает даже просто на прогулку.
В этот раз Белла надела джинсовый топик, под которым не было белья. Наряд был слегка раскрыт посередине, а удерживали его на месте большие булавочки.
Звезда без стеснения сверкала прессом, и, действительно, ей есть что показать - животик упругий и рельефный. Тонкая талия не может остаться без восхищения.
На одном из кадров отчетливо видны ребра знаменитости, настолько она худая.
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Сверху топика Хадид надела длинный джинсовый плащ, тем самым сделав образ чуть скромнее.
Джинсы песочного цвета натянулись на ягодицах, подчеркнув их упругость.
Завершила образ яркая кепочка и сумочка в руках.
На одном из кадров модель показала язык, видимо, будучи в игривом настроении.
Фото собрали почти 200 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного.
"Просто чудо", - написал один из поклонников.
Отметим, Беллу Хадид назвал самой красивой женщиной планеты один из пластических хирургов, руководствуясь принципом "золотого" сечения лица.
Однако несмотря на это звезда все-таки считалась "неформатом" для Victoria’s Secret.
Оказывается, критики нашли изъяны в фигуре Хадид. Они настаивали на том, что модели следует почаще тренироваться в зале. Критики заметили, что форма ягодиц Беллы совсем не подходила для рекламы нижнего белья.
Напомним, Белла Хадид из Victoria's Secret в крошечном бикини взволновала фигурой на пляже
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