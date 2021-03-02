Известная модель Белла Хадид сверкнула идеальным прессом

Стройная красотка впечатляет фигурой практически в любой одежде, пишет Politeka.net. Модель любит откровенные наряды, которые надевает даже просто на прогулку.

В этот раз Белла надела джинсовый топик, под которым не было белья. Наряд был слегка раскрыт посередине, а удерживали его на месте большие булавочки.

Звезда без стеснения сверкала прессом, и, действительно, ей есть что показать - животик упругий и рельефный. Тонкая талия не может остаться без восхищения.

На одном из кадров отчетливо видны ребра знаменитости, настолько она худая.

Сверху топика Хадид надела длинный джинсовый плащ, тем самым сделав образ чуть скромнее.

Джинсы песочного цвета натянулись на ягодицах, подчеркнув их упругость.

Завершила образ яркая кепочка и сумочка в руках.

На одном из кадров модель показала язык, видимо, будучи в игривом настроении.

Фото собрали почти 200 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного.

"Просто чудо", - написал один из поклонников.

Отметим, Беллу Хадид назвал самой красивой женщиной планеты один из пластических хирургов, руководствуясь принципом "золотого" сечения лица.

Однако несмотря на это звезда все-таки считалась "неформатом" для Victoria’s Secret.

Оказывается, критики нашли изъяны в фигуре Хадид. Они настаивали на том, что модели следует почаще тренироваться в зале. Критики заметили, что форма ягодиц Беллы совсем не подходила для рекламы нижнего белья.

Напомним, Белла Хадид из Victoria's Secret в крошечном бикини взволновала фигурой на пляже

А еще Politeka писала, что Белла Хадид едва не выронила свои "шарики", игриво попрыгав в мини-бикини

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид из Victoria's Secret вывалила прелести из неприличного топика