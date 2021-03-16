Онукові відомого хореографа, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, Максиму, знадобилася операція

Як передає Politeka.net, про це в Instagram написала невістка хореографа — дружина його сина Грега, Ембер Чапкіс. Виявилося, що до хірургічного втручання довелося вдатися через проблеми дитини з зубами. Ембер зізналася, що дуже б не хотіла робити синові операцію, але іншого виходу немає.

"Максиму роблять операцію в ротовій порожнині. Коли він у мене з'явився, я сказала собі, що буду дуже обережна з його зубами. Я все перепробувала з тих пір, як у нього з'явилися зуби. У нього просто м'які зуби, і як я можу утримати його подалі від цукру або цукерок. Я б хотіла, щоб йому не доводилося цього робити, але я знаю, що це найкращий спосіб», — пише Ембер Чапкіс.

Дружина Грега Чапкіса також додала, що їх старшому синові Ніколя робили подібну операцію. Незважаючи на те, що в родині вже був подібний досвід, вона дуже переживає, і навіть не змогла стримати сліз.

"Це був найкращий досвід, тому що він нічого з цього не пам'ятає. Сподіваюся, у Максима буде так само. Я так сильно люблю своїх хлопчиків. Коли нас забрали, Максим сказав: "Мамо, насправді я не хочу цього робити". Я знала, що він почав думати про це, тому сказала: "Максим у тебе все вийде. Все буде ідеально. Обіцяю". Він показав мені палець вгору, а потім я плакала всю дорогу, повертаючись до машини», — поділилася жінка.

Зазначимо, Ембер Чапкіс є дружиною 42-річного сина Григорія Чапкіса Грега. Пара разом 20 років, вісім з яких – у шлюбі. У подружжя є два сини-12-річний Микола і 5-річний Максим.

Грег-син Григорія Чапкіса і його другої дружини Наталії.

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