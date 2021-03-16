Російська співачка Алла Пугачова вперше прокоментувала регулярні нападки у свій бік від музичного критика, екс-судді українського "Х-фактора" Сергія Сосєдова

Як передає Politeka.net, в останні кілька років Сосєдов, який раніше був найвідданішим шанувальником Алли Пугачової, почав сильно її критикувати. Чоловік розкритикував останній концерт артистки, а також постійно закликає її піти з шоу-бізнесу.

Пугачова ніяк не коментувала нападки Сосєдова, але нещодавно все ж відповіла на його образи, пише «Комсомольська правда».

«Не чіпайте Сергія, нехай заробляє. Я розумію, що це його хліб. Спочатку він заробляв на тому, що хвалив мене, а тепер всіляко принижує», - зазначила Пугачова в передачі «Ти не повіриш», додавши, що не має наміру реагувати на його випади.

Алла Пугачова. Фото: скріншот Youtube

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Нагадаємо, що наприкінці минулого року Сосєдов назвав безглуздим захоплення Пугачової пластикою. Критика обурив той факт, що 71-річна Пугачова уявила себе 18-річною дівчинкою. На думку Сосєдова, для кожного артиста є належний час, після якого він повинен піти зі сцени. Чоловік вважає, що Пугачова свій ресурс вже витратила.

Сергей Соседов

Варто відзначити, що критикує Сосєдов не тільки Аллу Пугачову.

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