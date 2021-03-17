Новий герой реаліті-шоу "Холостяк" Михайло Заливако усамітнився з однією з учасниць шоу, розлютивши при цьому інших дівчат

Як передає Politeka.net, епізод з шоу опублікували на офіційній сторінці проекту в Instagram. 24-річна Тетяна, яка працює дизайнером інтер'єру, записала відеозвернення для «Холостяка», в якому попросила його приділити їй хвилинку. Дівчина приготувала для Михайла таємний сюрприз.

Заливако під час спільної бесіди відповів на пропозицію дівчини і пішов з нею в іншу кімнату. Після повернення до дівчат Тетяна відмовилася розповідати, що відбувалося між нею і «Холостяком» за зачиненими дверима.

"Загадкова Тетяна. Як ви думаєте, шановні, яка поведінка на проекті "Холостяк", на вашу думку, є правильною?

1 - бути відвертою і з Холостяком, і з дівчатами

2 - приховувати свої думки і почуття перед конкурентками", - задалися питанням автори аккаунта.

Глядачі відреагували на пост і стали висловлювати свою думку з цього приводу.

"Найдостойніші додому Поїхали", "з Холостяком відвертою, а від дівчат все приховувати. Навіть цукерки», «Тетяна розчаровує, перше враження було більш приємним», «Однозначно, у Тані є власна стратегія в поведінці», "Думаю дуже скоро поїде додому", - пишуть користувачі Мережі.

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