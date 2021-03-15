Новий герой реаліті-шоу "Холостяк" Михайло Заливако познайомився з найскандальнішою учасницею проекту

23-річна красуня з довгим волоссям встигла привернути увагу чоловіка не найкращим чином. У першу зустріч дівчина розповіла, що росла вона не з батьком і матір'ю, а з бабусею і дідусем, які її все життя балували і продовжують робити це.

Наприклад, бабуся Лоли подарувала їй шубу, а також бабуся з дідусем купили Лолі квартиру. В один з моментів вона чимало збентежила чоловіка своєю ексцентричною поведінкою, а в цей раз так і зовсім здивувала своїми примхами і вимогами під час другого їх спілкування, зажадавши продовжити те, що вони хотіли зробити – намалювати невелику картину.

"Я вже заспокоїлася, малюй! Це якщо коротко розповісти про тет-а-тет Лоли і Міші😅», - сказано в підписі до відео з Холостяком

Користувачі Мережі були здивовані не менше:

"Лола поводиться як розпущена дитина, яка вважає, що її повинні всі забавляти!; Лола це відчуття негативу. Якось дивишся і стає сіро на душі; Лола - це "цвях програми"; цікаво чому він її залишив? 😂 ; Ну це ж не циркове шоу, Клоуни пішли, а Лола залишилася ; та ще Мальвіна 😂; Абсолютно інфантильна, нещира і нецікава особистість; це просто триндець, а не дівчина😂».

Другий ефір приніс чимало сюрпризів, як шанувальникам шоу, так і самим учасницям, адже головний герой не став розмінюватися на дрібниці і активно спілкувався з усіма дівчатами на проекті. Так як їх було багато, хтось залишав шоу прямо після побачення, не чекаючи церемонії троянд.

Незважаючи на це, дівчата все ж були підкорені чоловіком і в особистих інтерв'ю весь час повторювали одне і теж саме.

«Холостяк. ексклюзивне відео. Ви бачили ці блакитні очі? На першій вечірці тільки й були розмови про очі Михайла. А на що ви при першій зустрічі звертаєте увагу?",- підписали на фан-сторінці ролик з інтерв'ю учасниць.

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