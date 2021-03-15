Новый герой реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако познакомился с самой скандальной участницей проекта

23-летняя красотка с длинными волосами успела привлечь внимание мужчины не самым лучшим образом. В первую встречу девушка рассказала, что росла она не с отцом и матерью, а с бабушкой и дедушкой, которые ее всю жизнь баловали и продолжают делать это.

К примеру, бабушка Лолы подарила ей шубу, а также бабушка с дедушкой купили Лоле квартиру. В один из моментов она немало смутила мужчину своим эксцентричным поведением, а в этот раз так и вовсе повергла в недоумение своими капризами и требованиями во время второго их общения, затребовав продолжить то, что они хотели сделать – нарисовать небольшую картину.

«Я уже успокоилась, рисуй! Это если коротко рассказать о тет-а-тет Лолы и Миши😅», - сказано в подписи к видео с Холостяком

Пользователи сети были удивлены не меньше:

«Лола ведет себя как распущенный ребенок, который считает, что его должны все забавлять!; Лола это ощущение негатива. Как-то смотришь и становится серо на душе, делай что хочешь, но уходи; Лола - это «гвоздь программы»; Интересно почему он её оставил? 😂; Ну это ведь не цирковое шоу, клоуны ушли, а Лола осталась ; та еще Мальвина 😂; Абсолютно инфантильная, неискренняя и неинтересная личность; Это просто трындец, а не дивчина😂».

Второй эфир принес немало сюрпризов, как поклонникам шоу, так и самим участницам, ведь главный герой не стал мелочиться и активно общался со всеми девушками на проекте. Так как их было много, кто-то покидал шоу прямо после свидания, не дожидаясь церемонии роз.

Несмотря на это, девушки все же были покорены мужчиной и в личных интервью все время повторяли одно и тоже самое.

«Холостяк. эксклюзивное видео. Вы видели эти голубые глаза? На Первой вечеринке только и были разговоры о глазах Михаила. А на что вы при первой встрече обращаете внимание?», - подписали на фан-странице ролик с интервью участниц.

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