Нова зірка шоу "Холостяк" Михайло Заливако показав себе, захоплюючи українок

На фото Михайло був у білій футболці, з-під якої випирав біцепс, а також шортах і кросівках. Заливако сидів на тренажері в спортзалі перед дзеркалом, фотографуючи себе на телефон. Можна припустити, що чоловік або тільки прийшов на тренування або зняв себе після неї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Шо по обличчю?",- написав під фотографією Михайло

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ніхто туди не дивиться", " справжній чоловік. Комусь крупно пощастить з тобою!", "Стандартне обличчя після тренування"," Шо по кросівках"," Будь моїм чоловіком"," все добре з обличчям"," цікаво вже чим закінчиться цей Холостяк"," негіднику все до лиця, жартую друг"," Прикольний і не передбачуваний"," Ух, який"," Спортивне обличчя","особа хоче на море, а не Ось це ось все".



Ми писали, що герой 11 сезону шоу" Холостяк", 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако вразив фізичною формою.

У себе в Instagram хлопець опублікував дуже милий знімок, на якому позував з однією червоною трояндою. Чоловік продемонстрував свою ідеальну фізичну форму, хоч і був повністю одягнений.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако розпрощався відразу з дев'ятьма дівчатами, українці незадоволені

А ще Politeka писала, що "Холостяк" Заливако довів учасниць до істерики, такого собі ще ніхто не дозволяв

Також Politeka повідомляла, що ім'я переможниці "Холостяка", яка вкрала серце Заливако, розкрили в мережі



