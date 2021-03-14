Новая звезда шоу "Холостяк" Михаил Заливако показал себя, восхищая украинок

На фото Михаил был в белой футболке, из-под которой выпирал бицепс, а также шортах и кроссовках. Заливако сидел на тренажере в спортзале перед зеркалом, фотографируя себя на телефон. Можно предположить, что мужчина или только пришел на тренировку или снял себя после нее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Шо по лицу?", - написал под фотографией Михаил

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Никто туда не смотрит", "Настоящий мужчина. Кому-то крупно повезёт с тобой!", "Стандартное лицо после тренировки", "Шо по кроссовкам", "Будь моим мужем", "Всё хорошо с лицом", "Интересно уже чем закончится этот Холостяк", "Подлецу все к лицу, шучу друг", "Прикольний и не предсказуем", "Ух, какой", "Спортивное лицо", "Лицо хочет на море, а не вот это вот все".



Мы писали, что герой 11 сезона шоу "Холостяк", 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако впечатлил физической формой.

У себя в Инстаграм парень опубликовал очень милый снимок, на котором позировал с одной красной розой. Мужчина продемонстрировал свою идеальную физическую форму, хоть и был полностью одет.

Напомним, "Холостяк" Заливако распрощался сразу с девятью девушками, украинцы недовольны

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Заливако довел участниц до истерики, такого себе еще никто не позволял

Также Politeka сообщала, что имя победительницы "Холостяка", укравшей сердце Заливако, раскрыли в Сети



