Новый герой реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако уединился с одной из участниц шоу, разозлив при этом остальных девушек

Как передает Politeka.net, эпизод из шоу опубликовали на официальной странице проекта в Инстаграм. 24-летняя Татьяна, которая работает дизайнером интерьера, записала видеообращение для «Холостяка», в котором попросила его уделить ей минутку. Девушка приготовила для Михаила тайный сюрприз.

Заливако во время общей беседы ответил на предложение девушки и удалился с ней в другую комнату. После возвращения к девушкам Татьяна отказалась рассказывать, что происходило между ней и «Холостяком» за закрытыми дверями.

«Загадочная Татьяна. Как вы думаете, уважаемые, какое поведение на проекте "Холостяк", по вашему мнению, является правильным?

1 - быть откровенной и с Холостяком, и с девушками

2 - скрывать свои мысли и чувства перед конкурентками», - задались вопросом авторы аккаунта.

Зрители отреагировали на пост и стали высказывать свое мнение на этот счет.

«Самые достойные домой уехали», «С Холостяком откровенной, а от девушек все скрывать. Даже конфеты», «Татьяна разочаровывает, первое впечатление было более приятным», «Однозначно, у Тани есть собственная стратегия в поведении», «Думаю очень скоро поедет домой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что брутальный "Холостяк" Заливако взбудоражил украинок своими "банками": "Подлецу всё к лицу".

Как сообщала Politeka, своенравная красотка закатила "Холостяку" Заливако сцену с капризами на первом же свидании: "Делай что хочешь!".

Также Politeka писала, что участницы "Холостяка" раскрыли пикантные детали знакомства с Заливако: "Вы видели, какие у него...".