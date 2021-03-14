Новий герой реаліті-шоу "Холостяк" Михайло Заливако підкорив учасниць харизмою і незвичайним поглядом

Другий ефір приніс чимало сюрпризів, як шанувальникам шоу, так і самим учасницям, адже головний герой не став розмінюватися на дрібниці і активно спілкувався з усіма дівчатами на проекті. Так як їх було багато, хтось залишав шоу прямо після побачення, не чекаючи церемонії троянд.

Незважаючи на це, дівчата все ж були підкорені чоловіком і в особистих інтерв'ю весь час повторювали одне і теж саме.

«Холостяк. ексклюзивне відео. Ви бачили ці блакитні очі? На першій вечірці тільки й були розмови про очі Михайла. А на що ви при першій зустрічі звертаєте увагу?",- підписали на фан-сторінці ролик з інтерв'ю учасниць.

"Насправді, холостяк звичайно в цьому сезоні-це одне везіння. Ох, очі-о боже, ви бачили які у нього очі, ці очі реальні? Не передати емоції мої, коли я побачила його", - сказала одна з учасниць.

"Ні, ви бачили ці очі? Я подивилася йому в очі і все, все. Я просто тремтіла", - зазначила ще одна красуня.

"Блакитні, красиві і прекрасні очі. У них хочеться просто потонути", - продовжували нахвалювати Холостяка молоді учасниці.

Спочатку на шоу прийшло досить багато красунь і Михайло Заливако-головний герой цього сезону, не став відмовляти дівчатам в перших зустрічах.

Однак, після того, як пройшли на індивідуальні та групові побачення, чоловік вже зміг зробити свій вибір. Відразу дев'ять учасниць покинули проект:

"Прогнав найкрасивіших, я в шоці; хороші, ще знайдуть любов; рішення холостяка ,взагалі не зрозуміло; всі однакові, як інкубатор... ; Відразу так багато дівчаток відсіяв. Хм... Раніше такого не було; Нормально так виганяє; візитка шоу, у панянок, губи)))); але, все просто - підкорило кокетство Каті; ніби він з "силіконом" хоче сім'ю», - сказали шанувальники.

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