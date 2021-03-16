Олег Винник зробив непростий вибір між блондинкою і брюнеткою, піднісши Дорофєєвій несподіваний подарунок

Як передає Politeka.net, у пабліку "Голос країни" в Instagram показали виступ двох учасниць на вокальних боях. Після виконання, Виннику довелося зробити непростий вибір між блондинкою Галиною Куришко і брюнеткою Ганною Бераіа.

Дівчата виконали пісню Дорофєєвої "Gorit" в етнооранжуванні. Під час виконання хіта, щаслива Дорофєєва розкрутилася в танці, прошепотівши Винникку на вушко: "Як здорово!"

Винник показав пальцем, місце для поцілунку, куди його тут же поцілувала Надя.

У підсумку Винник вибрав Галину, блондинку, а Монатік, скористався можливістю і "вкрав" Анну у свою команду.

Шанувальники помітили, що Винник постійно "підбиває клини" до Дорофєєвої, і Дантесу пора звернути на це увагу:

"Ніяку пісню зробили класною!", "Супер! Респект Олегу і дівчаткам", "Олег Винник вибрав Галину Куришко. Анну Бераію вкрав Діма Монатік", "Заспівали Дорофєєву дуетом. Таку невокальну пісню дали хорошим вокалісткам. Вони її тільки своїми голосами витягли", "Винник вирішив потішити Надю? 😏", " По-моєму Винник скоро вкраде Надю у Дантеса".

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