Відома актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки серіалу "Величне століття", здивувала різкою зміною іміджу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала серію фото, на яких її важко було впізнати. По-перше, Мер'єм змінила колір волосся, позуючи з яскравими фіолетовими волоссям. По-друге, виглядала актриса дуже недоглянутою і втомленою. Її обличчя було блідим, а костюм дивним.

Судячи з усього, Узерлі різко змінила імідж заради ролі. У коментарях не всі оцінили образ зірки.

"Модель з тебе не дуже", "що з волоссям", "розкішна", "Вау. Красуня", "така красива, з любов'ю з Індії", "Отримую задоволення від твого нового образу", "Ти так змінилася", - пишуть користувачі Мережі.

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Як відомо, на початку 2021 року Мер'єм Узерлі народила другу дочку. Хто батько дитини актриса не говорить.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі зачарувала весняним настроєм в розшитому квіточками вбранні. Актриса позувала перед камерою в картатому піджаку. Під піджак вона одягла чорний топік, який вигідно підкреслив її пишні "персики". Судячи з усього, Мер'єм хоче показати, що її фігура після других пологів поступово приходить в норму.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" викликала оторопь зовнішнім виглядом: "Заросла так, що...".

Як повідомляла Politeka, Узерлі з "Величного століття" з пухкими губами показала, як пологи змінили її зовнішність: "Краса богині".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" з хвостом і червоною помадою підкорила чуттєвим образом:"улюблена Хюррем".