У мережі порівняли фото красуні Анжеліни Джолі з різницею в 16 років, нев'януча красуня

Як передає Politeka.net, в офіційному акаунті Анджеліни Джолі в Instagram розмістили колаж двох фото за 2001 і 2017 роки, в однаковому одязі - Білій маєчці на голе тіло, розбурхавши уяву шанувальників.

У кадрі всесвітньо відома актриса впівоберта дивиться в камеру своїм синім поглядом. Ефект посилюється яскраво-червоним фоном, який підкреслює ідеальну фігуру актриси. Незважаючи на те, що минуло 16 років, і актриса трохи змінилася, вона продовжує заворожувати фанатів, які шалено люблять свого кумира.

"Як хороше вино, з роками тільки краще❤️🔥", "Така неймовірна краса", "Я люблю тебе на всіх мовах світу", "Найкрасивіша жінка на планеті", "Хотілося б, щоб вони з Бредом впоралися з цим.", "Зараз красивіше 2001 року", "Вау вау вау! Ти все ще виглядаєш такою красивою 😍😍😍😍😍😍😍", "Я люблю тебе Джолі", "завжди найкраща",- відгукнулися фанати під фото.

Нещодавно в одній з фан-груп опублікували фото Джолі, на якому вона позує в сріблястій маєчці з глибоким декольте. Тонка тканина з блискітками обтягнула оголені груди знаменитості. Крім того, ідеально виглядала тонка талія. По великому бюсту стікали краплі води, що ллється зверху водоспадом.

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