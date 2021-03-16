В Сети сравнили фото красотки Анжелины Джоли с разницей в 16 лет, неувядающая красотка

Как передает Politeka.net, в официальном аккаунте Анджелины Джоли в Инстаграм разместили коллаж двух фото за 2001 и 2017 годы, в одинаковой одежде - белой маечке на голое тело, взбудоражив воображение поклонников.

В кадре всемирно известная актриса вполоборота смотрит в камеру своим синим взором. Эффект усиливается ярко-алым фоном, который подчеркивает идеальную фигуру актрисы. Несмотря на то, что прошло 16 лет, и актриса немного изменилась, она продолжает завораживать фанатов, которые безумно любят своего кумира.

"Как хорошее вино, с годами только лучше❤️🔥", "Такая невероятная красота", "Я люблю тебя на всех языках мира", "Самая красивая женщина на планете", "Хотелось бы, чтобы они с Брэдом справились с этим.", "Сейчас красивее 2001 года", "Вау вау вау! Ты все еще выглядишь такой красивой 😍😍😍😍😍😍😍", "Я люблю тебя Джоли", "Всегда лучшая", -откликнулись фанаты под фото.

Недавно в одной из фан-групп опубликовали фото Джоли, на котором она позирует в серебристой маечке с глубоким декольте. Тонкая ткань с блестками обтянула обнаженную грудь знаменитости. Кроме того, идеально смотрелась тонкая талия. По большому бюсту стекали капли воды, льющейся сверху водопадом.

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