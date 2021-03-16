Відома співачка, тренер вокального шоу "Голос країни" Тіна Кароль підкорила пристрасним образом в шкіряних штанях і рокерській куртці

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Тіни в Instagram з'явилося фото з шоу «Ліпсінк Батл». Для другого ефіру Тіна вибрала образ рок-зірки. Вона одяглася у все чорне, сховавши під курткою міні-топ.

На сцені красуня тримала гітару, що остаточно перетворило її на рок-зірку.

"У минулі вихідні на каналі "1+1" пройшов другий випуск шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл". Ведучою проекту є Тіна Кароль. На шоу артистка з'явилася в ефектному образі total black. На ній був прозорий корсет з чорним ліфом, в якому декольте виглядало дуже спокусливо. Також на зірці були лаковані прямі штани і чорні туфлі на шпильці», - підписали фото автори аккаунта.

"Кайф", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що нещодавно Тіна Кароль зважилася на ребрендинг свого творчого образу. Вона заявила, що відтепер буде зухвалою.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль підкорила пристрасним образом в червоній шкіряній сукні. Співачка підкреслила свою струнку фігуру для зйомок у першому епізоді "Вокальних боїв". Волосся артистка розпустила і акуратно поклала на плечі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль в корсеті з декольте не посоромилася показати фігуру: "до нас богиня зійшла".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль вразила кадрами повсякденного життя, чим займається зірка поза сценою: "у Вас чотири "так".

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