Відома модель Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", розповіла, що думає про мотивацію

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram зірка "Від пацанки до панянки" часто відповідає на запитання своїх шанувальників, які довіряють Анастасії завдяки щирості, з якою висловлює свою думку епатажна дамочка.

Любителька міцного слівця Покрещук вирішила озвучити відповідь на питання "як ставишся до виразу "жінка повинна мотивувати чоловіка"?

Тут Анастасія не витримала і зняла окреме відео, висловивши все, що думає про мотивацію, не вибираючи слів.

Покрещук заявила, що, на її думку, мотивацію придумали новомодні психологи, які хочуть заробити багато грошей. Для неї слово "мотивація" і слово "довбики", - стоять десь поруч.

"Ось дивись, сидить людина в лайні, в купі лайна сидить, жерти нічого, крім того ж лайна і каже: "У мене немає мотивації, мотивуйте мене"... Ей, та ти ж сидиш в лайні, хіба це вже не мотивація, якщо ти в лайні?", - підсумувала Покрещук.

"Ну, необов'язково бути в лайні, щоб мотивуватися) наприклад, можна мотивувати на вивчення нових мов, на Танці, спорт і так далі. Так що, іноді це теж має місце :)", "Браво!", "Стань ти психолгом.. развали всіх!", "Все правильно❤️🔥 👏", "мотивація потрібна в будь-якому випадку. Але якщо чувак сидить в лайні та каже, що немає мотивації, то так, безумовно ДОВБик", "А що робити тим хто не в лайні, але мотивації немає???😂 😂 😂 ", "Коли нічого жерти це вже має мотивувати😂", "бл***, ну красава 👍 🏻 без слів✊ 🏼 🔥 🔥 🔥", "обожнюю в точку!!", "Красуня. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😂", "Класно без слів 👏👏👏👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - написали небайдужі шанувальники.

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