Відома модель Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", розповіла, що думає про мотивацію
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram зірка "Від пацанки до панянки" часто відповідає на запитання своїх шанувальників, які довіряють Анастасії завдяки щирості, з якою висловлює свою думку епатажна дамочка.
Любителька міцного слівця Покрещук вирішила озвучити відповідь на питання "як ставишся до виразу "жінка повинна мотивувати чоловіка"?
Тут Анастасія не витримала і зняла окреме відео, висловивши все, що думає про мотивацію, не вибираючи слів.
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Покрещук заявила, що, на її думку, мотивацію придумали новомодні психологи, які хочуть заробити багато грошей. Для неї слово "мотивація" і слово "довбики", - стоять десь поруч.
"Ось дивись, сидить людина в лайні, в купі лайна сидить, жерти нічого, крім того ж лайна і каже: "У мене немає мотивації, мотивуйте мене"... Ей, та ти ж сидиш в лайні, хіба це вже не мотивація, якщо ти в лайні?", - підсумувала Покрещук.
"Ну, необов'язково бути в лайні, щоб мотивуватися) наприклад, можна мотивувати на вивчення нових мов, на Танці, спорт і так далі. Так що, іноді це теж має місце :)", "Браво!", "Стань ти психолгом.. развали всіх!", "Все правильно❤️🔥 👏", "мотивація потрібна в будь-якому випадку. Але якщо чувак сидить в лайні та каже, що немає мотивації, то так, безумовно ДОВБик", "А що робити тим хто не в лайні, але мотивації немає???😂 😂 😂 ", "Коли нічого жерти це вже має мотивувати😂", "бл***, ну красава 👍 🏻 без слів✊ 🏼 🔥 🔥 🔥", "обожнюю в точку!!", "Красуня. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😂", "Класно без слів 👏👏👏👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - написали небайдужі шанувальники.
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