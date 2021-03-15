Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", решила порассуждать о женщинах

Звезда интернета никогда не стесняется в выражениях, пишет Politeka.net. Модель открыто говорит все, что думает, используя нецензурную лексику. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Осторожно кадры содержат матерные слова)

В этот раз Покрещук записала видео, сидя в машине за рулем. Звезда высказала предположения о том, почему женщина всегда права в споре с мужчиной. По словам Анастасии, последний просто не хочет спорить с глупыми людьми.

"Женщина всегда права?) 💝 Шо думаешь?)", - подписала видео Покрещук.

За 20 минут публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"Лучшая ❤️🔥😍", "Сто процентов )))", "Ты мне всегда поднимаешь настроение 😂😂 Спасибо тебе за это 😉🌹🌹", "Сорокачасовыми", "Золотые слова!", "Сабрина 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Мудрость!!! Настя плохого не посоветует 😍🔥", "Правильно говоришь 👏👏👏👏", "Для того чтоб говорить коротко и ясно, мужик должен перехотеть с тобой спорить, для этого сначала нужно по**здеть 😂", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Покрещук прославилась в сети своей необычной внешностью. Она "накачала" себе скулы и губы, а также покрасила волосы в розовый цвет.

Сейчас на страницу звезды подписаны 255 тысяч пользователей сети. Пользователи сети по-разному относятся к эпатажной внешности модели.

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