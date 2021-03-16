Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", рассказала, что думает о мотивации

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм звезда "Від пацанки до панянки" часто отвечает на вопросы своих поклонников, которые доверяют Анастасии благодаря искренности, с которой высказывает свое мнение эпатажная дамочка.

Любительница крепкого словца Покрещук решила озвучить ответ на вопрос "Как относишься к выражению "женщина должна мотивировать мужчину"?

Тут Анастасия не выдержала и сняла отдельное видео, высказав все, что думает о мотивации, не стесняясь в выражениях.

Покрещук заявила, что, по ее мнению, мотивацию придумали новомодные психологи, которые хотят заработать много денег. Для нее слово "мотивация" и слово "долбики", - стоят где-то рядом

"Вот смотри, сидит человек в дерьме, в куче дерьма сидит, жрать нечего, кроме того же дерьма и говорит: "У меня нет мотивации, мотивируйте меня"... Эй, да ты ж сидишь в дерьме, разве это уже не мотивация, если ты в дерьме?", - подытожила Покрещук.

"Ну, необязательно быть в дерьме, чтобы мотивироваться) например, можно мотивировать на изучение новых языков, на танцы, спорт и так далее. Так что, иногда это тоже имеет место :)", "Браво!", "Стань Ты психолгом.. развали всех!", "Все правильно❤️🔥👏", "Мотивация нужна в любом случае. Но если чувак сидит в дерьме и говорит, что нет мотивации, то да, безусловно ДОЛБО*Б", "А что делать тем кто не в дерьме, но мотивации нет???😂😂😂", "Когда нечего жрать это уже должно мотивировать 😂", "Бл***, ну красава👍🏻без слов ✊🏼 🔥🔥🔥", "Обожаю в точку!!", "Красотка. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😂", "Классно без слов 👏👏👏👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - написали неравнодушные поклонники.

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