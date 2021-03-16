Відомі зірки російського шоу-бізнесу Алла Пугачова і Максим Галкін продовжують цікавити шанувальників, а дітки Ліза і Гаррі вже завоювали популярність в мережі

Як передає Politeka.net, в Instagram Лізи Галкіної з'явилося відео, в яких головними героями стали Ліза і Гаррі, які влаштували справжній концерт піснями і танцями.

Батьки підписали відео:

"Йшов незнамо який день самоізоляції... Чомусь з ранку відбувається те, що в російських шинках починалося ближче до ночі 😂 імпровізація дитяча незрежисована".

На відео Гаррі експериментує з синтезатором, витягуючи з нього різні мелодії. А Ліза танцює щосили. Зрештою Гаррі починає виконувати пісню" Ой, пані моя", викликавши сміх у Алли Борисівни, яка залишилася за кадром і Максима Галкіна.

Шанувальники не змогли пройти повз такого цікавого відео, і залишили не тільки свої лайки, а й коментарі:

"Краса, біс артистам!", "❤️Це просто диво!!! Щастя цим діточкам", "Це просто супер пупер!", "Хороша імпровізація", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍Браво Гарік❤️", "Молодці дітки !👏 👏 🔥 ", "Весело живете 😂😂😂 👏👏👏👏👏👏", "у батьків пішли! 💃💃💃🤣🤣🤣🤣", "А у Гаріка голосище. Буде співаком.👏 👏 👏 ", "Я теж хочу з тобою пограти😀 👄", "який сильний голос у Гаррі 👏", - відгукнулися шанувальники знаменитої пари.

Нагадаємо, що діти Пугачової і Галкіна зачарували зовнішністю в красивих нарядах: "Ліза і Гарік ви просто...".

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