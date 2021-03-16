"Холостяк" Макс Михайлюк засвітив фігуру своєї вагітної дружини в купальнику
Головний герой шоу "Холостяк-10" поділився новими кадрами у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. На них він показав, як розслабляється з моделлю Дашею Хлистун, яка чекає від нього дитину.
На кадрах пара розслабляється разом, лежачи на шезлонгах. При цьому, Хлистун одягнена в чорний купальник бікіні, який демонструє її вагітний живіт і фігуру у всій красі.
Її чоловік вирішив поговорити з коханою, а заодно розповів глядачам про неприємності, яка з ним сталася. Дівчина щосили захоплена телефоном, тому Михайлюку доводиться її гукнути:
"Кисюля! Що робиш? Паспорт мій шукаєш? Друзі, я паспорт втратив. Підкажіть будь ласка, як знайти паспорт", - звернувся Макс до своїх передплатників.
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Інших подробиць "холостяк" розкривати не став. Втім, судячи з їх з Хлистун вигляду, пара не сильно переживає з цього приводу.
Нагадаємо, раніше Даша зізналася, що завагітніла від Михайлюка через місяць після початку їхніх стосунків. З тих пір фігурка молодої моделі дуже змінилася. У себе в Instagram Даша вирішила згадати, якою була до вагітності. Вона опублікувала фото, на якому позувала в елегантній сукні з корсетом.
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