«Холостяк» Макс Михайлюк засветил фигуру своей беременной жены в купальнике

Главный герой шоу «Холостяк-10» поделился новыми кадрами в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. На них он показал, как расслабляется с моделью Дашей Хлистун, которая ждет от него ребенка.

На кадрах пара расслабляется вместе, лежа на шезлонгах. При этом, Хлистун одета в черный купальник бикини, который демонстрирует ее беременный живот и фигуру во всей красе.

Ее супруг решил поговорить с возлюбленной, а заодно рассказал зрителям о неприятности, которая с ним произошла. Девушка вовсю увлечена телефоном, поэтому Михайлюку приходится ее окликнуть:

«Кисюля! Что делаешь? Паспорт мой ищешь? Друзья, я паспорт потерял. Подскажите пожалуйста, как найти паспорт», - обратился Макс к своим подписчикам.

Других подробностей «холостяк» раскрывать не стал. Впрочем, судя по их с Хлистун расслабленному виду, пара не сильно переживает по этому поводу.

Напомним, ранее Даша призналась, что забеременела от Михайлюка спустя месяц после начала их отношений. С тех пор фигурка молодой модели очень изменилась. У себя в Инстаграм Даша решила вспомнить, какой была до беременности. Она опубликовала фото, на котором позировала в элегантном платье с корсетом.

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