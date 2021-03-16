Актриса і співачка Еліна Мбані підкорила енергійними танцями в лосинах і топі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала кілька відео з танцювального залу, куди вона, по всій видимості, ходить на заняття. Екзотична красуня з "Жіночого кварталу" вразила пікантними танцями. Вона робила глибокі присідання, розставляючи ноги, а також вставала руками на підлогу, випинаючи свою «п'яту точку».

Варто відзначити, що у актриси дуже добре виходили всі танцювальні рухи. До того ж, красуня засвітила свою відмінну фігурку.

"Натанцювалася", - підписала відео Мбані.

Як відомо, Еліна Мбані є однією з чотирьох вокалісток, які не тільки грають в «Жіночому кварталі», але і співають в шоу всі пісні. Сама співачка родом з Вінниці. До того, як потрапити в Квартал вона встигла взяти участь в «Голос країни», «Х-фактор» і «Ліга сміху».

Раніше ми писали, що Еліна Мбані на честь свого 25-річчя поділилася кадром в розкішній сукні. Дівчина позувала в синьому шовковому платті з декольте. Довжина вбрання дозволяла поглянути на стрункі ніжки, а глибоке декольте було дуже зухвалим.

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