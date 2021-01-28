Актриса Еліна Мбані з "Квартал 95" покрасувалася в новому образі після зміни іміджу

Як передає Politeka.net, 22-річна зірка опуликовала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому вигляді.

Так, дівчина влаштувала пікантну фотосесію в пишній сукні з тюлю ніжно-рожевого відтінку. Закутана тоненькою тканиною, немов досвітнім серпанком, актриса показала себе у всій красі. "Родзинкою" образу прекрасної німфи стала суха ковила, якою дівчина кокетливо прикривалася.

На одному з кадрів Еліна підкорила чуттєвістю, піднісши палець до губ і закривши очі, ніби від задоволення.

Ще на одному знімку зірка "Жіночого кварталу" пограла на фантазіях чоловіків, сміливо розставивши ніжки.

Користувачі прийшли в захват, коментуючи побачене:

"Боже яка красуня 😍🔥"

"Як тобі личить нова зачіска! Відвал голови, розрив сердечка 😍"

"Колір волосся топчик, як і ти 🔥🤘"

Раніше ми повідомляли, Мбані здивувала новою зачіскою - дівчина обрізала та вирівняла волосся, а також поексперементувала з кольором. До цього актриса частенько з'являлася з чорними кісками або дредами.

Нагадаємо, Еліна, незважаючи на свою екзотичну зовнішність, народилася в місті Вінниця. Батьки - приватні підприємці. Навчалася на викладача музики. До "Кварталу" її можна було побачити в шоу "Голос країни", "Х-фактор", "Ліга сміху". Вперше вийшла на сцену в 10 років з сольним виступом.

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