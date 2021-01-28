Актриса Элина Мбани из "Квартал 95" покрасовалась в новом образе после смены имиджа

Как передает Politeka.net, 22-летняя звезда опуликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном виде.

Так, девушка устроила пикантную фотосессию в пышном платье из тюля нежно-розового оттенка. Укутанная тоненькой тканью, словно предрассветной дымкой, актриса показала себя во всей красе. "Изюминкой" образа прекрасной нимфы стал сухой ковыль, которым девушка кокетливо прикрывалась.

На одном из кадров Элина покорила чувственностью, поднеся палец к губам и закрыв глаза, будто от удовольствия.

Еще на одном снимке звезда "Женского квартала" поиграла на фантазиях мужчин, смело расставив ножки.

Пользователи пришли в восторг, комментируя увиденное:

"Боже какая красотка😍🔥"

"Как тебе идет новая прическа! Отвал башки, разрыв сердечка 😍"

"Цвет волос топчик, как и ты🔥🤘"

Ранее мы сообщали, Мбани изумила новой прической - девушка обрезала и выровняла волосы, а также поэксперементировала с цветом. До этого актриса частенько появлялась с черными косичками или дредами.

Напомним, Элина, несмотря на свою экзотическую внешность, родилась в городе Винница. Родители – частные предприниматели. Училась на преподавателя музыки. До "Квартала" ее можно было увидеть в шоу «Голос Страны», «Х-фактор», «Лига смеха». Впервые вышла на сцену в 10 лет с сольным выступлением.

Напомним, экзотическая красотка из "Квартал 95" посветила пикантными местами в толпе подруже

А еще Politeka сообщала, что экзотическая звезда «Квартал 95» пленила роскошью в обтягивающем платье

Также Politeka писала, что красотка из "Квартал 95" задрала ножку выше головы, приковав к себе взгляды